Dick van Altena uitgeroepen tot beste countryzanger

OOSTERHOUT - Dick van Altena mag zich countryzanger van het jaar noemen.

De zanger uit Oosterhout, bij Nijmegen, kreeg de onderscheiding van de Dutch Country Music Association. Joost de Nijs uit zijn vaste begeleidingsband nam de prijs tijdens het gala in Leerdam in ontvangst. Van Altena had verplichtingen elders.

Van Altena won de prijs al eerder. De laatste keer was in 2013. Vorig jaar ging de prijs naar Marcel Smulders, het jaar ervoor naar Douwe Bob.

Meer onderscheidingen

De theaterproductie Back to the Country, waar Van Altena deel van uitmaakt, kreeg de prijs voor show van het jaar.

De Oosterhouter, ex-voorman van countryrockband Major Dundee, zit 40 jaar in het vak. Hij werd vorige maand benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Omroep Gelderland maakte eerder dit jaar een documentaire over hem. Kijk hieronder naar '1094 liedjes, Dick van Altena: 40 jaar muziek'.

