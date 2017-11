Acht appartementen ontruimd wegens brand

WAGENINGEN - Acht appartementen aan de Asterstraat in Wageningen zijn zondagavond ontruimd geweest.

Er woedde brand in een afvalcontainer in een ruimte onder in het flatgebouw. Er kwam veel rook vrij.

De brandweer wist het vuur snel te blussen. De schade in de opslagruimte is wel groot en enkele plastic containers moeten worden vervangen. Nadat de appartementen waren geventileerd, konden de bewoners weer terug.

De politie vermoedt dat de brand is aangestoken.