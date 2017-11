Van Bergen wil voor zijn kans gaan bij Vitesse

ARNHEM - Mitchell van Bergen was een tijdje in beeld bij Vitesse, maar tegen ADO Den Haag mocht hij weer in de basis beginnen.

"Milot Rashica was geblesseerd en dan moet ik er staan. Het ging lekker vandaag en ik was op zich best goed aan de bal. Ik wist dat mijn tegenstander moeite had met diepte, daar heb ik wel gebruik van proberen te maken."

Het talent wilde niet worden verhuurd. "Nee, dat wilde ik niet. Ik heb afspraken gemaakt met de trainer om negentig minuten te maken bij Jong. En dan wachten op mijn kans en die kan nu. Als Milot vertrekt, dan moet ik er staan."

"We begonnen vandaag met een laag baltempo, maar de tweede helft was het beter. We waren een beetje ongelukkig en valt hij uiteindelijk toch. We hadden dit echt heel hard nodig. We speelden goed bij Lazio en dan is het extra lekker om dit goed op te pakken."