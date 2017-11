Matt Miazga scoort voor zijn vriendin uit Amerika

ARNHEM - Ze mag vaker komen van iedereen bij Vitesse: de vriendin van Matt Miazga. En zij zag haar Amerikaanse vriend de belangrijke 1-0 maken voor Vitesse.

"Ja, mijn vriendin was over uit Amerika en ik maakte een hartgebaartje naar haar. Ik dacht dat het leuk was om voor haar te scoren. Ze moet altijd maar komen. Maar we hadden die drie punten ook echt nodig. We hebben lang niet gewonnen, dus daarom was er ook veel emotie. We verdienen het om in de top drie te staan."

"Ik dacht nog vijf minuten en het is nu of nooit. Ik moet scoren en zo het team helpen. Mason Mount gaf een mooie bal en ik kon erbij. Het leek 0-0 te worden, dus is het belangrijkste om die drie punten toch nog te pakken."