Hof buigt zich over dodelijk speedbootdrama Foto: ANP/Petershotnews.nl

ARNHEM - Het hof in Arnhem buigt zich deze maandag over het speedbootdrama op de Vinkeveense Plassen. Augustus 2014 kwamen twee mensen in een sloep om het leven, toen ze werden overvaren door een speedboot

De bestuurder van de speedboot, Arnoud H. uit Oosterbeek, werd vorig jaar veroordeeld tot vier jaar cel. Hij ging in hoger beroep, net als het Openbaar Ministerie. Het OM eiste acht jaar cel. Volgens de rechtbank in Utrecht was er geen sprake van opzet. Wel nam de bestuurder volgens de rechtbank onaanvaardbare risico's. De rechtbank ging uit van dood door schuld.,, oordeelde de rechtbank. H. werd veroordeeld voor dood door schuld. Te hard, met drank op en zonder licht Het OM vindt dat er sprake is van doodslag. De bestuurder voer te hard, met drank op en zonder verlichting. De bestuurder zegt dat hij de sloep niet had gezien. Hij voer door omdat hij dacht dat hij een boomstam had geraakt, zei hij voor de rechtbank. Zie ook: Vier jaar voor man uit Oosterbeek vanwege speedbootdrama met twee doden Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl