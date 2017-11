Rosso, die de zelfmoord van zijn baasjes overleefde, weer terug in beeld

Ze gromt nog geregeld en als je te dicht bij komt, begint ze fel te keffen. 'Ze is nog altijd getraumatiseerd', zegt Thea van Horssen (75) uit Beuningen. Samen met haar man Bert (81) zorgt ze nu 10 maanden voor Rosso.

In die maanden werkte schrijver Joris van Casteren aan zijn boek Een botsing op het spoor over de tragische zelfdoding. Van Casteren: 'Ik begon er aan vanwege dat ene hondje. Dat geeft nog een soort van hoop, en stel je voor dat ik dat hondje ooit kan terugvinden.'

Voor het boek sprak Van Casteren met tientallen mensen, van de machinist tot de nabestaanden. Maar een ding bleef een mysterie: wat is er met Rosso gebeurd?

Kijk hier naar de reportage: (de tekst loopt door onder de video)

Een onverwacht belletje

Afgelopen vrijdag schoof Van Casteren aan in het programma De Week van Gelderland op Omroep Gelderland. Hij vertelde over zijn boek. En hij legde uit waarom hij Rosso niet kon vinden. De schrijver kreeg van het asiel waar het hondje belandde de naam van Rosso's nieuwe baasjes niet. Want die zouden geen behoefte aan contact hebben.

Maar Thea en Bert, de nieuwe baasjes, weten van niets. Toevallig luisterden zij naar het interview met Van Casteren. Thea greep in. Nog tijdens de uitzending belde ze naar Omroep Gelderland met de boodschap dat zij de eigenaren van Rosso zijn.

Nieuw hoofdstuk

De schrijver nodigde Thea en Bert daarna uit voor zijn boekpresentatie op zondag, samen met Rosso. Voor iedereen een bijzondere ontmoeting. Thea: 'Heel verrassend inderdaad, maar erg leuk dat de cirkel nu rond is. En dat wij iets meer weten over de achtergronden. Het leven kan heel raar zijn.'

Van Casteren kan juist weer aan de bak. 'Het is compleet bizar wat er vrijdag gebeurde tijdens het interview bij jullie. Het boek was net af. Maar we kunnen alweer gaan denken aan een herdruk. Want nu heeft het een extra hoofdstuk nodig.'

De echte naam van Rosso

Met Rosso zelf gaat het naar omstandigheden goed. Bert, oud-ambtenaar voor de burgerlijke stand van Nijmegen en onlangs na 23 dienstjaren en 5000 huwelijksvoltrekkingen uitgezwaaid door het gemeentebestuur: 'Je ziet het: Hollands glorie is het. Maar hij blijft verlatingsangst houden. En ja, dat proberen we eruit te krijgen. Maar dat zal een lange weg worden.'

Helemaal rond is het verhaal van Rosso nog niet. Want Mirella en Gerda leefden een kluizenaarsbestaan. Ook de nabestaanden weten niet hoe Rosso echt heet. Thea: 'We hebben haar zelf een naam gegeven. Haar leeftijd is ingeschat door de dierenarts. En dat is het. Daar moeten we het mee doen.'

Van Casteren: Wat nou de echte naam is, dat weet niemand. Terwijl als ik hem nu zou uitspreken, dan zou ze waarschijnlijk reageren. Maar dat is dus het mooie aan de werkelijkheid. Dat ze ons altijd te slim af is.'