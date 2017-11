Eerste dubbelspeltitel op WTA-niveau voor Bibiane Schoofs

MUMBAI - Tennisster Bibiane Schoofs uit Ede heeft op haar 29e voor het eerst een dubbelspeltitel op WTA-niveau veroverd.

Met haar Mexicaanse dubbelpartner Victoria Rodriguez won Schoofs in India het Mumbai Open. De twee waren te sterk voor het Sloveense/Russische duo Dalila Jakupovic/Irina Chromatsjeva: 7-5, 3-6, 10-7.

In het enkelspel verloor Schoofs in de eerste ronde van de als vijfde geplaatste Britse Naomi Broady. De Edese is vooral actief in ITF-toernooien, een lager niveau.