Persoon in kritieke toestand uit water gehaald Foto: Roland Heitink

BEUNINGEN - Een persoon is zondagmiddag in Beuningen in kritieke toestand uit het water gehaald.

Rond 15.30 uur rukten de hulpdiensten massaal uit naar De Balmerd. Daar was iemand door onbekende oorzaak te water geraakt. Nadat de persoon op het droge was gehaald, is deze gereanimeerd en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niet bekendgemaakt of het om een man of om een vrouw gaat. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl