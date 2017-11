Koninklijke onderscheiding voor brandweerman

LICHTENVOORDE - Brandweervrijwilliger Frank Tijdink uit Lichtenvoorde heeft zaterdag een lintje gekregen. Hij ontving de onderscheiding ter gelegenheid van zijn officiële afscheid van de brandweer tijdens de jaarlijkse feestavond.

Tijdink ontving de onderscheiding voor de bijdrage die hij heeft geleverd aan de openbare orde en veiligheid. Hij is gedecoreerd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Op 1 september 1985 werd Tijdink aangesteld als aspirant-brandwacht bij de post Lichtenvoorde. In 1987 volgde bevordering in de rang van brandwacht en in 1989 brandwacht 1e klasse. Op 1 januari 1993 werd Tijdink hoofdbrandwacht. Op 1 april 1994 volgde bevordering in de rang van onderbrandmeester en in mei 1999 werd hij brandmeester.

Veel ingezet

Tijdink bleef trainingen volgen om zijn vakkennis en specialismen op peil te houden. Hij was al die jaren een actief en een veel inzetbaar brandweerman bij incidenten.

Sinds 2010, na de invoering Nieuwe Wet op de Veiligheidsregio's is Tijdink in de functie van bevelvoerder in dienst gekomen van de Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland, cluster Brandweer Achterhoek Oost.