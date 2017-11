Marjolein Buis wereldkampioen rolstoeltennis

BEMMEL - Rolstoeltennisster Marjolein Buis uit Beuningen is zondag wereldkampioen geworden in het dubbelspel.

Ze won de finale van het masterstoernooi met haar partner Diede de Groot uit het Utrechtse Woerden met 6-2 en 6-4 van Aniek van Koot uit Dinxperlo en haar Duitse partner Sabine Ellerbrock. Het toernooi werd gehouden in sportcentrum de Schaapskooi in Bemmel.

Het masterstoernooi is het laatste grote internationale toernooi van het jaar en geldt in de tenniswereld als het officieuze wereldkampioenschap. Er is geen officieel wereldkampioenschapstoernooi. Er is wel een doorlopende ranglijst. Op deze ranglijst staat Buis in de dubbel bovenaan en ze zal ook sowieso als nummer één van de wereld het nieuwe jaar in gaan.