100.000ste bezoeker over de vloer bij Kasteel Ruurlo

RUURLO - Kasteel Ruurlo heeft zondag de 100.000ste bezoeker over de vloer gehad. De eer ging naar Rachel en Merlijn Taken uit Ruurlo.

Het tweetal werd welkom geheten met een grote bos bloemen door de eigenaren Hans en Monique Melchers. Als verrassing kregen ze champagne, een kasteelcadeaupakket en een lunch aangeboden. Alle andere bezoekers van het kasteel werden getrakteerd op glühwein.

In het Kasteel Ruurlo zit de tweede vestiging van museum MORE dat zich richt op de stroming modern realisme. Afgelopen juni werd deze vestiging geopend. In totaal worden dit jaar 120.000 bezoekers verwacht.

Op de andere locatie in Gorssel sluiten ze het jaar waarschijnlijk af met zo'n 150.000 bezoekers. Het museum spreekt zelf van een topjaar.