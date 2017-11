LIVEBLOG: Vitesse mist strafschop tegen ADO, nog 0-0 dus

ARNHEM - Al drie-en-een-halve maand heeft Vitesse niet meer gewonnen in GelreDome. Tegen ADO thuis willen de Arnhemmers die negatieve reeks doorbreken. Alles daarover in dit liveblog.

TUSSENSTAND: 0-0

50e: Maar Tim Matavz mist vanaf elf meter, veel te zacht ingeschoten en dus kan Zwinkels redden.

49e: Vitesse krijgt een strafschop na een overtreding op Navarone Foor.

46e: De tweede helft is begonnen: het kan alleen maar beter, zou je zeggen.

45e: Een fluitconcert klinkt na het laatste fluitsignaal. De ruststand is 0-0 en daar valt niets op af te dingen. Beide ploegen hebben geen serieuze kans gecreëerd. De doelmannen kunnen als het zo doorgaat worden vervangen door veldspelers.

44e: ADO dringt zowaar nog een beetje aan.

42e: Ondanks het dichte dak is het kil in GelreDome. Analiticus Peter Boeve van De Telegraaf, oud-speler van onder meer Vitesse en Ajax, wapent zich met een muts.

39e: Een krachteloze kopbal van Guram Kashia.

38e: Lassana Faye heeft zijn eigen spandoek. De linksback heeft Alexander Büttner uit de basis verdreven en doet het verdienstelijk.

34e: Een bal richting doel is vanmiddag al nieuws. Van Bergen probeert het met links, maar naast en hoog over.

33e: Op Twitter is men ook niet enthousiast.

31e: De eerste fluitconcerten klinken als Vitesse de bal eindeloos rond speelt en uiteindelijk inlevert.

28e: Tot dusverre kan deze wedstrijd concurreren met Vitesse-PEC van drie weken geleden. Daar gebeurde ook helemaal niets.

26e: Mitchell van Bergen probeert het wel, maar voorlopig komen zijn voorzetten nog niet aan.

22e: Het is niet best allemaal. Vitesse had het tot dusverre vaker lastig na Europese wedstrijden. 1-1 tegen VVV en Utrecht en 0-0 tegen PEC. En één keer wel een klinkende zege, 0-4 in Heerenveen.

18e: Er is wat gebeurd: Fraser heeft zijn jas uitgedaan.

15e: Trainer Henk Fraser kijkt toe, genieten doet hij zeker niet.

13e: Veel duels, nog weinig goed voetbal.

9e: Vitesse is nog zoekende voorlopig

7e: De beste man in Rome tegen Lazio en vandaag opnieuw in de basis: Mason Mount.

4e minuut: Veel lege plekken toch in GelreDome en dat kan zeker niet los worden gezien van de matige thuisreeks. Zelfs de Theo Bos-tribune zit niet helemaal vol.

16.45 We gaan eraan beginnen.

16.41 Aanwezig ook bij deze wedstrijd: Sint en Piet. Het gerucht dat Jan Snellenburg voor Sinterklaas speelt, kan niet worden bevestigd. En in Arnhem is Piet gewoon zwart.

16.36 De cultheld van ADO Tommie Beugelsdijk staat in de basis nadat hij terug is van een schorsing.

16.31 Vitesse speelt als laatste deze speelronde en staat nu zevende. Bij winst wordt het een zesde plek, bij een nederlaag gaat ADO eroverheen en wordt het de achtste plaats. En een flink gat met de ploegen die als concurrenten worden gezien.

16.29 Mitchell van Bergen moet vandaag Milot Rashica doen vergeten, geen eenvoudige taak.

16.24 De cijfers in GelreDome dit seizoen inclusief Europa League: 1 zege, vijf keer gelijk en twee nederlagen.

16.19 Fankaty Dabo, zijn bizarre eigen doelpunt van vorige week ging de hele wereld over.

16.16 En gezien het onstuimige weer zit het dak van GelreDome ditmaal wel dicht.

16.12 Het hoost af en toe in Arnhem en dus zoeken de supporters buiten snel een schuilplaats.

16.10 Vorig seizoen verloor Vitesse met 2-1 thuis tegen ADO.

16.03 Mitchell van Bergen kwam er dit seizoen nog nauwelijks aan te pas, maar nu dus in de basis. Vorig seizoen opende hij sterk met een basisplaats in de openingswedstrijd tegen zijn oude club Willem II. Toen blonk hij uit.

16.00 Een regenboog op weg naar Arnhem. Is dat een goed voorteken voor Vitesse?

15.55 Mitchell van Bergen begint voor het eerst dit seizoen in de basis. Milot Rashica, een smaakmaker bij de Arnhemmers, is licht geblesseerd.

15.45 Bij Vitesse start Mason Mount in de basis. In de competitie was hij de laatste tijd vooral invaller.

15.40 Dit zijn de elf waarmee Vitesse het gaat doen vanmiddag:

Pasveer; Dabo, Kashia, Miazga, Faye; Mount, Serero, Foor; Van Bergen, Matavz, Linssen.

15.35 Voor trainer Henk Fraser blijft het toch een speciale wedstrijd, want hij kwam vorige zomer over van ADO Den Haag.