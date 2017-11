Deel dit artikel:











Twee arrestaties bij demonstratie in Nijmegen, veel politie op de been Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Er was zondagmiddag veel politie op de been in Nijmegen. Er vonden demonstraties plaats. Pegida voerde actie 'voor behoud van vrijheid van meningsuiting'. Er was ook een tegendemonstratie.

De politie verrichte twee aanhoudingen. Eén voor overtreding van de identificatieplicht en de ander voor het gooien van een rookpot. Zie ook: Politiepaard verongelukt bij demonstratie De tekst gaat verder onder de video. Geen verbod Burgemeester Bruls, van Nijmegen, gaf eerder aan onder geen beding demonstranten het recht tot demonstreren af te willen nemen. Hij gaf Pegida de ruimte om actie te kunnen voeren. Daarnaast mocht ook Laat Ze Niet Lopen, een tegendemonstratie, actievoeren. De tekst gaat verder onder de video. Er waren zo'n 200 tegendemonstranten op de been. Namens Pegida was er ongeveer 50 man.