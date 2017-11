Geen veranderingen bij De Graafschap voor duel met Den Bosch

DOETINCHEM - De Graafschap deed vrijdag aan klantenbinding op De Vijverberg en klom naar de vierde plaats. Maandag staat het uitduel met FC Den Bosch al weer op de rol.

De Superboeren pakten uit de laatste vier (top)duels negen punten en nestelen zich steeds vaster in de top vijf van de Jupiler League. Een klassering bij de bovenste vijf is het ook het doel dit seizoen waardoor De Graafschap in de play-offs de eerste ronde mag overslaan.

De wedstrijden volgen elkaar in rap tempo op. Maandag stuit de ploeg van trainer Henk de Jong in De Vliert op FC Den Bosch. Beide ploegen doen het goed in de strijd om de tweede periode. Na de fraaie 4-0 zege op FC Eindhoven van afgelopen vrijdag is er voor trainer Henk de Jong weinig reden om iets te wijzigen in zijn opstelling.

Sjoerd Ars begint daarom opnieuw op de bank en Anthony van den Hurk is de aanvalsleider. De Graafschap kan nog niet beschikken over Myenty Abena die geblesseerd is aan zijn onderbeen. Hij wordt vervangen door Bart Straalman. Als de club uit Doetinchem wint in Den Bosch is er een kans dat plek 2 wordt veroverd in de Jupiler League.

Opstelling: Bednarek, Straalman, S.Nieuwpoort, L.Nieuwpoort, Driver; Tutuarima, El Jebli, Diemers; Van Mieghem, Van den Hurk en Serrarens