Meerkamper Eelco Sintnicolaas wil door tot Spelen van Tokio

APELDOORN - Hij kende een kwakkeljaar in 2016, maar meerkamper Eelco Sintnicolaas uit Apeldoorn kwam sterk terug in 2017.

"Ik scoor op mijn eerste tienkamp meteen een Nederlands record en dat had ik niet voorzien. En ik plaatste me direct voor het WK. Maar daar kon ik het niet laten zien, want ik had problemen met kramperigheid in mijn kuiten en op de tweede dag ook in mijn hamstring. En moest ik mij uiteindelijk afmelden. Een dubbel gevoel, maar mijn revanche was toch wel goed. En dan moet ik in 2018 maar weer een soort comeback maken."

En daar blijft het niet bij. "Toen ik uitviel op de Spelen in Rio, had ik niet het idee dat ik klaar was met atletiek. En doorgaan betekent dan een Olympische cyclus tot Tokio. Ik stop pas als mijn trainingen een verplichting worden. In 2018 is er een WK indoor in Birmingham en een WK outdoor in Berlijn. Ik wil er dan echt staan. Ik denk dat als ik laat zien wat ik kan zeker medailles kan scoren. Maar als ik vierde word en ik heb idee dat ik het onderste uit de kan heb gehaald, dan is dat ook prima."