Meerdere ongelukken op A28 door gladheid

HARDERWIJK - Op de A28, tussen Nunspeet en Nijkerk, zijn zondag meerdere ongelukken gebeurd door gladheid.

Volgens de VID is hagel de grote boosdoener. Tussen Ermelo en Putten vond een kettingbotsing plaats, waar meerdere auto's en een motor bij betrokken waren. Over de toestand van de inzittenden is niets bekend.

Foto: News United / Alfred Ruitenga

Eerder op de dag vloog er een auto over de kop bij Nunspeet. Hierdoor stond in beide richtingen vijf kilometer file. Deze is inmiddels weer opgelost. Hoe het met de inzittenden van de wagen gaat is nog onduidelijk.