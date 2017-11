NEC-trainer Bogers kan omgaan met favorietenrol

NIJMEGEN - Koploper NEC staat zeven punten los en heeft al acht keer op rij gewonnen.

Dat is comfortabel voor trainer Adrie Bogers. "Dat is super en dat hebben we zelf gepresteerd. Daar kunnen die gasten trots op zijn. De punten die we nu hebben gehaald tellen tegen Telstar niet. We beginnen weer op 0-0 en dat is het weer aan ons. We zijn van het begin af aan door iedereen als gedoodverfde kampioen naar voren geschoven. We moeten het iedere week zelf laten zien en hebben dat behoorlijk gedaan."

"Maar tegen Jong Ajax was het eigenlijk heel matig, want net als thuis tegen Cambuur gooiden we er pas na de tegengoal meer strijd en passie in, waardoor we toch konden winnen. Jammer dat een tegendoelpunt nodig is om ze te laten beseffen dat het wat fanatieker moet. Daarom winnen we dan toch nog. Maar we moeten een keer zo beginnen als we ook eindigen."