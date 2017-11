NEC ongewijzigd tegen Telstar, Dijkstra mag gewoon spelen

NIJMEGEN - NEC is maandagavond ongewijzigd voor de uitwedstrijd tegen Telstar.

Ook Mart Dijkstra (foto) is van de partij. Er was wat onduidelijkheid over een eventuele schorsing, want hij kreeg vrijdag tegen Jong Ajax een gele kaart en volgens sommige statistieken zou dat zijn vijfde zijn. Maar het blijkt zijn vierde te zijn, dus de aanvoerder is er gewoon bij in Velsen.

Robin Buwalda en Joshua Smits zijn door blessures de enige afwezigen bij NEC. De laatste keer dat NEC uit speelde tegen Telstar werd met 1-0 gewonnen.

Opstellling: Delle; Joppen, Golla, van de Pavert, Verdonk; Dijkstra, Kadioglu, Breinburg; Rayhi, Braken, Groeneveld.