Grote problemen op A50 na ongeval, veroorzaker rijdt door

EWIJK - Door een ongeval met vier auto's stond er zondag een lange file op de A50 bij Ewijk. Op het hoogtepunt van de file was er volgens de ANWB een vertraging van 50 minuten. Een traumahelikopter werd opgeroepen om hulp te verlenen.

Drie mensen zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is de veroorzaker van het ongeluk doorgereden. Het zou gaan om een donkerkleurige Volkswagen, vermoedelijke van het type Touran.

Door het wisselen van rijstrook moest een grijze Seat uitwijken, waarna hij de macht over het stuur verloor en tegen een blauwe Opel botste die op zijn beurt weer tegen de vangrail botste. In de auto's zaten twee gezinnen uit Helmond. Drie van hen moesten voor controle naar het ziekenhuis wegens nek-, rug- en heupklachten. Door het ongeluk slingerden brokstukken ook over de rijbaan aan de andere kant, waardoor twee andere auto's ook weer schade opliepen.

Snelweg dicht

De hoofdrijbaan van de snelweg was na het ongeval afgesloten, waardoor al het verkeer over de parallelbaan werd geleid. Omdat de traumahelikopter moest landen werd ook tijdelijk de parallelbaan gesloten, inmiddels is deze weer open.