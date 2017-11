Overleden bestuurder brommobiel is 18-jarige jongen

De bestuurder van de auto was een 21-jarige man, ook afkomstig uit Harskamp, die drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol had gedronken. Het ongeluk gebeurde rond 20.10 uur bij de kruising met de Westenengerdijk. Door nog onbekende oorzaak botsten beide bestuurders frontaal op elkaar. Het slachtoffer reed in een brommobiel en raakte door de klap zo zwaar gewond dat hij ter plekke aan zijn verwondingen is overleden.

Blaastest

De 21-jarige kwam met zijn auto in een sloot terecht, maar bleek niets te mankeren. De politie heeft een blaastest bij de jongen afgenomen en daaruit bleek dat hij een gehalte van 280 ug/l blies. Voor een beginnend bestuurder is dit drie keer de toegestane hoeveelheid.

De man is aangehouden en zijn rijbewijs ingevorderd. De politie doet nog onderzoek hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.