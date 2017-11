Dominee Rhenoy halfzijdig verlamd door ernstige mishandeling

RHENOY - Dominee Ebi Wassenaar van het dorp Rhenoy, die afgelopen dinsdag ernstig werd mishandeld, heeft een hersenbloeding opgelopen en is halfzijdig verlamd. Dat vertelde de kerkenraad zondag bij een bijeenkomst in het dorpshuis.

De 64-jarige Wassenaar werd dinsdag zwaargewond in het kerkje van de protestantse gemeente Rhenoy-Gellicum gevonden. Ze bleek met een zwaar voorwerp op haar hoofd te zijn geslagen.

Inwoners van Rhenoy stonden zondag stil bij de ernstige mishandeling van de dominee. Tijdens de kerkdienst, waarbij alle overledenen van 2017 werden herdacht, was aandacht voor de gruwelijke gebeurtenis. Familieleden van de dominee waren hierbij ook aanwezig. Ook was er een bijeenkomst in het dorpshuis, die door zo'n 200 mensen bezocht werd. Inwoners konden er ook een steunbetuiging voor dominee Wassenaar achterlaten. Dat werd massaal gedaan.

(Zo'n 200 inwoners zijn bij de bijeenkomst in het dorpshuis aanwezig, tekst gaat verder onder de foto)

Volgens burgemeester Miranda de Vries was het een mooie kerkdienst en is de bijeenkomst goed bezocht. 'Je merkt dat mensen echt begaan zijn met de dominee, haar huisgenote en de naaste familie en dat mensen hier echt met elkaar zijn om daar gevoel over te delen. Ze zijn heel betrokken maar dat is dit dorp altijd.'

Ook zijn er nog heel veel vragen. De burgemeester heeft de inwoners gevraagd nog even geduld te hebben omdat politie en justitie nog met de zaak bezig zijn.

Dominee nog niet gehoord

De dominee ligt nog altijd in het ziekenhuis. Ze is inmiddels wel aanspreekbaar, maar nog niet gehoord. Wat er zich precies heeft voorgedaan, is nog niet duidelijk.

De politie heeft al wel een verdachte op het oog voor de zware mishandeling. De man werd dinsdagmiddag aangetroffen vlakbij het kerkje, waar de dominee werd gevonden. Hij had dringend medische hulp nodig en is naar het ziekenhuis gebracht. De man is nog niet aangehouden.

