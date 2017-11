Politie zoekt met helikopter na bestuurder auto

WAARDENBURG - De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag zonder succes met een helikopter gezocht naar een persoon.

Ter hoogte van het viaduct aan de Zandweg in Waardenburg vond op de A2 een ongeval plaats. Een 21-jarige vrouw uit Tiel en een 25-jarige man uit Gorinchem raakten bij dat ongeluk gewond.

De auto raakte van de weg en kwam op de kop in de berm terecht. Volgens de inzittenden, was er nog een derde persoon in de auto. Het zou gaan om de bestuurder, die na het ongeluk zou zijn gevlucht. Een zoektocht naar deze persoon leverde alleen niets op.

De politie heeft van beide inzittenden van de auto bloed afgenomen.