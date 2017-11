Maarten Engeltjes houdt kerstconcert in 'zijn' Elburg

ELBURG - Vanaf jongs af aan zong hij al bij het kerkkoor in Elburg en nu houdt de internationaal de veelgevraagd countertenor Maarten Engeltjes voor de vierde keer een kerstconcert met de naam 'A Festival of Nine Lessons and Carols'. Dat vindt 7 december plaats in Elburg.

Op Radio Gelderland vertelde Engeltjes zondagochtend in het programma Zin In Zondag over zijn tijd in Elburg. 'Ik was een jaar of vier toen ik voor het eerst naar het koor ging. Ik wilde alles doen wat mijn grote broer ook deed.' Volgens Engeltjes is het erg ongebruikelijk dat je op je vierde al bij een koor gaat zingen. 'Maar ik heb net zo lang gezeurd dat ik er uiteindelijk toch op mocht.'

Engeltjes is internationaal een veelgevraagd countertenor. Inmiddels staat hij met vele grootheden zoals Gustav Leonhardt, Vladimir Jurowski en William Christie op het podium. 'Ik ben 33 jaar en nu kan ik het steeds meer beseffen. Ik leefde de afgelopen tien jaar in een roes.' Maar er zit ook een keerzijde aan het internationale succes. Zo moet hij vaak alleen reizen en heeft hij met veel stress te maken.

Luister hier het interview met Maarten Engeltjes terug. De tekst gaat verder onder het fragment.

Kerstavond

'Ik kwam erachter dat het jongenskoor in Elburg deze traditie niet meer deed.' Daarop bedacht hij om dit terug te brengen. Het koor vond dat ook een goed idee en zo werd de traditie een nieuw leven in geblazen. Het leukste moment vindt hij wanneer jongens met kaarsen naar binnen komen en zich verbazen over de grote ruimte van de St. Nicolaaskerk en de mysterie die het op de mensen heeft.

De lessons zijn verzen uit de bijbel verteld door een lector en de carols kerstliedjes die het geheel omlijsten. Maarten Engeltjes zingt samen met het Kampen Boys Choir onder andere 'God rest you merry gentlemen', 'The angel Gabriël', 'A bells in paradise' in de sfeervolle St. Nicolaaskerk in Elburg.