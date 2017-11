Deel dit artikel:











Bewoner in elkaar geslagen door inbrekers

ASPEREN - Een man in zaterdagavond in elkaar geslagen, nadat hij twee inbrekers betrapte rondom zijn huis. Dit gebeurde aan de Q. de Palmestraat in Asperen.

De bewoner kwam rond 18.00 uur thuis. Toen hij zijn voordeur niet open kreeg, probeerde hij via de achterdeur zijn woning binnen te komen. Daar aangekomen, zag hij twee jonge jongens uit zijn tuin wegrennen. De man rende ze achterna en kon op de Boezaardtstraat één van de jongens vastpakken. Daarop sloeg de andere jongen de man met een hard voorwerp tegen zijn hoofd. Daarna is hij nog een paar keer tegen zijn hoofd geslagen. De jongens zijn ontsnapt en de man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is hij behandeld en weer thuis. De politie heeft een signalement opgemaakt van de twee jongens. Ze zouden allebei rond de 16 jaar zijn en licht getint. Een van de jongens is 170 cm, heeft een fors postuur en kort opgeschoren zwart krullend haar. Hij droeg donkere kleding. De tweede jongen is rond de 165 cm, een normaal postuur, kort opgeschoren zwart haar en droeg een donker glimmend jack. Ook roept de politie getuigen op zich te melden. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl