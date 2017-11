'Te weinig horeca in Arnhem-Zuid? Daar lach ik om'

ARNHEM - Er is te weinig leuke horeca in Arnhem-Zuid. Dat beweert althans fractievoorzitter Lea Manders van Arnhem Centraal. Heeft ze daar gelijk in?

Horeca-exploitanten in het stadsdeel moeten daar om lachen. Volgens een van hen, Jochem Janssen, wordt het steeds beter in Arnhem-Zuid. Exploitanten zien het probleem van Arnhem Centraal (voorheen Zuid-Centraal) dan ook niet.



Janssen is eigenaar van De Buutplek in Elden. Hij vertelt dat ondernemers de krachten bundelen om het aanbod verder te verbeteren. De horeca in Zuid moet ook beter op de kaart komen te staan, vindt hij. Dat gaat volgens hem ook goed. 'Er komt hier steeds meer horeca. Zo komt er verderop, bij de nieuwbouwwijk, een restaurant aan het water.'



Janssen merkt dat het aanbod zich steeds meer aan het verspreiden is. 'Vroeger zat het vooral rond het centrum. Maar daarbuiten heb je mooie plekken, ruime locaties. Dat zie je ook in Zuid. Er komen steeds meer koffietentjes en restaurants. En je ziet dat er vraag naar is.'