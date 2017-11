Drie vlaggen in raadzaal Harderwijk

De Nederlandse driekleur in het parlement. Foto: ANP

HARDERWIJK - In navolging van de Tweede Kamer wordt ook in de raadzaal van Harderwijk een Nederlandse vlag geplaatst.

Met een ruime meerderheid stemde de raad in met het voorstel van de VVD en D66.

Daar blijft het niet bij: er komen nog dit jaar ook een Harderwijkse en een Gelderse vlag in de zaal. Bovendien wordt er een plaatsje ingeruimd voor Artikel 1 van de Grondwet, dat bepaalt dat iedereen die zich in Nederland bevindt in gelijke gevallen gelijk wordt behandeld.