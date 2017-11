WK rolstoeltennis krijgt Gelderse winnaar

In sportcentrum de Schaapskooi bereikte Koot na een moeizaam begin de eindstrijd van de Doubles Masters met de Duitse Sabine Ellerbrock. 'Het was vandaag hartstikke fijn tennissen met haar.'

Buis had het met haar partner Diede de Groot zwaar tegen het Frans/Zuid-Afrikaanse koppel Famin/Montjane. 'We hebben er echt hard aan moeten trekken', zei Buis. 'Maar ik ben heel blij dat we uiteindelijk gewonnen hebben.'

Of Buis de partij zondag nou wint of niet, ze valt sowieso in de prijzen. 'Ik word dan officieel wereldkampioen 2017 in de dubbel als nummer 1 van de wereld.'