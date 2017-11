FC Lienden verliest topper, ook andere Gelderse clubs onderuit

LIENDEN - FC Lienden verloor zaterdag in de tweede divisie de topper tegen GVVV uit Veenendaal. Op eigen terrein ging de ploeg van trainer Hans Kraay met 3-0 onderuit.

Pas in de tweede helft kon GVVV het krachtsverschil in de score tot uitdrukking brengen. Robin Mulder scoorde vlak na rust de eerste treffer. Soufiane Laghmouchi en Jeremy de Graaf maakten de overige doelpunten.

Door de nederlaag zakt FC Lienden van de derde naar de vijfde plaats. GVVV is tweede en loopt dankzij de winst in op Katwijk, dat met 3-2 bij Jong Sparta verloor. Het verschil is acht punten. Lienden heeft twaalf punten minder dan de koploper.

Overige Gelderse clubs

Achilles'29 uit Groesbeek verloor met 5-2 bij Kozakken Boys. TEC uit Tiel was kansloos in het uitduel met IJsselmeervogels: 5-0.

De Treffers uit Groesbeek ontvangt zondag VVSB uit Noordwijkerhout.