Restaurant in Borculo wil uitzetting van stagiair Pravinath (17) voorkomen

BORCULO - Eigenaren en medewerkers van restaurant Het Vierspan in Borculo willen er alles aan doen om te voorkomen dat hun geliefde stagiair Pravinath (17) wordt uitgezet naar Sri Lanka. Op 12-jarige leeftijd vluchtte hij uit Sri Lanka zonder zijn ouders naar Nederland. Hij woont in Nederland bij zijn zussen en hoorde onlangs dat hij niet langer in Nederland mag blijven.

Een wanhoopskreet van het restaurant op Facebook is al meer dan 700 keer gedeeld.

'Het is heel fijn dat zoveel mensen dit onder de aandacht willen brengen', zegt Vierspanmedewerker Petra Frankx.

'Alles doen om hem hier te houden'

'We zijn heel blij met Pravinath en willen hem een contract aanbieden. Hij loopt stage in de keuken en heeft het het zo naar zijn zin en is zo enthousiast en doet zo goed zijn werk.'

Of een contract kan voorkomen dat de minderjarige Pravinath wordt uitgezet, is onduidelijk. 'We onderzoeken van alles om hem hier te kunnen houden. We hebben de papieren van zijn advocaat en binnenkort een gesprek met de burgemeester. We willen er alles aan doen om hem hier te houden.'

Bang dat Pravinath wordt vastgezet

De medewerkers van Het Vierspan zijn bang dat hij in Sri Lanka vanwege zijn etniciteit in de gevangenis belandt. De taal van zijn thuisland spreekt hij amper.