Uniek: personentrein rijdt over de Betuweroute

De eer is aan de internationale trein van Amsterdam naar Frankfurt en Basel. De ICE rijdt vanwege werkzaamheden aan het spoor een stukje over de Betuwelijn. Het gaat om het deel tussen Geldermalsen en Elst.

Anderhalf jaar voorbereiding

Bij een stremming gaat de ICE normaal gesproken via Venlo, maar over de Betuweroute is een stuk korter. Er is anderhalf jaar gewerkt aan de voorbereidingen.

Het heeft namelijk nogal wat voeten in de aarde, legt Jasper Iddink van NS International uit. 'Op de Betuweroute, de goederenspoorlijn, is een andere bovenleidingsspanning en ligt andere treinbeveiliging. Daar kun je niet zomaar gebruik van maken.'

Diverse treinliefhebbers reisden mee om foto's te maken van de bijzondere gebeurtenis.

Kijk hier naar de reportage: (de tekst loopt verder onder de video)

Op tijd

De primeur pakte volgens de NS zaterdag goed uit. De trein kwam keurig op tijd weer op het normale spoor.

In het weekend van 16 en 17 december gaat de ICE wegens werkzaamheden weer over de Betuweroute.