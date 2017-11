Jubileum voor hulpsint Velp: 'Ik trek mijn speciale boxershort weer aan'

VELP - Hij was eerst 20 jaar lang Zwarte Piet. En nu is hij inmiddels al 30 jaar hulpsint. In totaal is Jan Huurman uit Velp dus al 50 jaar lang verknocht aan het sinterklaasfeest. En deze zaterdag is voor hem extra bijzonder, want in Velp is de intocht.

Op een stapeltje kleding ligt een boxershort. Er staan plaatjes van de goedheiligman op. Jan Huurman kocht de boxershort 20 jaar geleden. Deze zaterdag met de intocht gaat ie weer aan: 'Voor het spelen van de sint, voor het zijn van de sint geeft dit een extra dimensie waardoor ik me echt Sinterklaas voel en ben.'

Hij speelt geen Sinterklaas, nee Jan Huurman uit Velp ís Sinterklaas. En dat al 30 jaar lang. Het gevoel kreeg hij met de paplepel ingegoten, want thuis was vroeger heel het gezin besmet met het sinterklaasvirus. Dus heeft Huurman in zijn huis nog steeds zijn eerste pietenpakje hangen. Ernaast ligt een baard die meer dan 1000 euro heeft gekost. 'Die is van het beest jak gemaakt. Die hebben van die lange haren. Hij is in China gemaakt en hier in Nederland wordt de krul erin gebracht.'

Redder van de intocht

Het zijn drukke dagen voor Sint Jan. Zaterdag is wel een héél belangrijke dag, want dan is de intocht in zijn eigen Velp. Een intocht die hij drie jaar geleden redde toen het er bijna op uitdraaide dat er helemaal geen sinterklaasfeest meer zou zijn. Huurman nam toen de organisatie op zich. Deze zaterdag blijft de telefoon rinkelen. Vrijwilligers lopen continu het huis binnen.

Huurman heeft het er graag voor over. Hij staat nu al te glimmen. 'Ik kan niet wachten tot al die kinderen weer langs de kant van de straat staan om de goedheiligman te begroeten!' De gepensioneerde woordvoerder van Rijkswaterstaat is een groot voorvechter van het sinterklaasfeest.

'Het is eigenlijk nog het enige echte kinderfeest dat we in Nederland nog hebben. En daar moeten we zuinig op zijn. Het is voor iedereen. Ik weet nog dat als we vroeger bij arme gezinnen langsgingen we 1 gulden kregen. Bij rijke lui kregen we 25 of 50 gulden. Maakt niet uit. Het moet voor iedereen toegankelijk zijn. Het is echt een volksfeest.'

En dus gaat de ene laag kleding na de andere aan. De mijter gaat op, de baard kriebelt nog een beetje, maar even later loopt Huurman zijn garage uit. De deur zit nog niet dicht, of het klinkt al: 'Goedemiddag Sinterklaas.'