Lynn Knippenborg toegevoegd aan selectie WK handbal

ZIEUWENT - Lynn Knippenborg uit Zieuwent is toegevoegd aan de selectie voor het WK handbal voor vrouwen.

Bondscoach Helle Thomsen had nog twee plaatsen opengelaten voor het WK, dat van 1 tot en met 17 december in het Duitse Leipzig wordt gehouden. Tijdens een speciale trainingsstage kregen negen speelsters de kans zich in de kijker te spelen. Charris Rozemalen is de andere uitverkorene.

De 25-jarige Knippenborg, die uitkomt voor Buxtehuder SV in Duitsland, was er ook bij op het WK van 2016 en het EK van 2015.

De Oranje-selectie telt zestien namen en is daarmee compleet. Onder anderen de Arnhemse Estavana Polman (Esbjerg, Denemarken) zit erbij.