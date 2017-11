Jan de Hoop rijdt 'auto in puin' bij studio Omroep Gelderland

ARNHEM - Presentator Jan de Hoop is zaterdagochtend betrokken geraakt bij een ongeluk in Arnhem. Hij klapte op een andere auto, net voor de studio van Omroep Gelderland. Hij was onderweg naar de studio voor zijn radioprogramma 'De Hoop Op Zaterdag', op Radio Gelderland.

De Hoop was aan het begin van zijn uitzending nog aan het bekomen van de schrik. 'Het is verschrikkelijk, net rock the car', verklaart hij. De presentator steekt de hand in eigen boezem: 'Ik heb niet goed gekeken, het was mijn eigen schuld.'

'Voel me erg schuldig'

Er raakte niemand gewond, wel was er wat schade. 'Een klein mannetje was helemaal overstuur en stond te janken en te gillen naast de auto. Gelukkig heb ik hem rustig gekregen. Dat autootje was wel in puin, ik voel me echt heel erg schuldig', aldus De Hoop.