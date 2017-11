Deel dit artikel:











Zo werd Sinterklaas ingehaald in Gelderland De Doetinchemse burgemeester Boumans maakte deze selfie met de sint. Foto: @markboumans via Twitter

ARNHEM - Na de landelijke intocht in Dokkum vorige week zaterdag ging Sinterklaas het land in. Hij deed dezelfde dag al veel Gelderse plaatsen aan, maar de goedheiligman was een week later nog niet overal geweest. Deze zaterdag waren er daarom intochten in onder meer Beusichem, Doetinchem, Doornenburg, Groesbeek, Opheusden, Steenderen, Tiel, Velp, Wapenveld en Westervoort.

Een overzicht van sinterklaasintochten aan de hand van berichten op Facebook en Twitter. Deze piet loodst Sinterklaas naar de aanlegplaats bij de pont in Opheusden. De vrijwilligers die de intocht in Westervoort mogelijk maken, worden voorzien van snert en broodjes. Onder begeleiding van fanfare Wilhelmina zijn Sinterklaas en zijn pieten zaterdag in Groesbeek aangekomen. Ze zijn verwelkomd door burgemeester Mark Slinkman. In Velp zorgen verkeersregelaars voor een veilige intocht voor Sinterklaas en zijn gevolg. Pakjesboot 2 is zaterdag ook aangemeerd in Tiel. Burgemeester Mark Boumans van de gemeente Doetinchem maakt een selfie met de sint tijdens zijn intocht in Wehl zaterdagmiddag. Niet alleen voor Sinterklaas is het een drukke dag. Wat te denken van de burgemeesters in Gelderland die de sint op staan te wachten om hem een warm onthaal te geven. Burgemeester Marianne Schuurman van de gemeente Lingewaard maakt er een feestje van in Doornenburg. In Wapenveld speelde de brandweer een belangrijke rol tijdens de intocht vrijdagavond. Wethouder Arno Spekschoor geeft de sint en zijn pieten een warm welkom in Steenderen zaterdagmiddag. In Beusichem (gemeente Buren) zit de sint achter het stuur van zijn eigen sintmobiel. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl