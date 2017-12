Ridders van Gelre: de tweelingzus van Karel

ARNHEM - Lange tijd was er onduidelijkheid over de zus van hertog Karel van Gelre. Was Philippa van Egmond nou de tweelingzus van hertog Karel of was zij twee jaar ouder? Het Omroep Gelderland-programma Ridders van Gelre zocht het uit.

Hun conclusie: Karel van Egmond, Hertog van Gelre, was er één van een tweeling.

Europese discussie

Philippa van Egmond was de dochter van hertog Adolf van Gelre en de Franse prinses Catharina van Bourbon. In veel Duitstalige en Nederlandstalige literatuur staat 1465 als haar geboortejaar genoemd. Twee jaar later kwam Karel van Egmond ter wereld op het kasteel in Grave. Hij zou later 45 jaar regeren als hertog van Gelderland. Volgens veel Engelstalige en Franstalige publicaties waren Karel en Philippa van Egmond allebei geboren op 9 november 1467.

Overtuigend bewijs

Directeur Fred van Kan van het Gelders Archief zocht uit of Philippa de tweelingzus van Karel van Gelre was. “Ik heb er verschillende bronnen op nageslagen, maar ze zijn toch echt een tweeling!” Ook historicus Kris Brussen is overtuigd dat Karel en Philippa een tweeling waren. “Tijdens mijn onderzoek naar hun vader hertog Adolf van Gelre heb ik verschillende eigentijdse bronnen gezien die zeggen dat hertog Karel van Gelre een tweelingzus had.” Kunstenares Carina Wagenaar uit Beuningen is bezig met een studie naar Catharina van Bourbon. “Ik ben overtuigd dat Karel en Philippa een tweeling waren. Hun moeder kwam uit een familie waar meerdere tweelingen voorkwamen.”

Praalgraf in Nancy

Zowel hertog Karel als zijn tweelingzus Philippa hadden sterke genen. Ze werden allebei ouder dan zeventig jaar. Dat was in de zestiende eeuw een knappe prestatie. Hertog Karel van Gelre kreeg na zijn dood in 1538 een monumentaal praalgraf in de Arnhemse Eusebiuskerk. Zijn tweelingzus was getrouwd met de hertog van Lotharingen. Zij kreeg na haar dood in 1547 een praalgraf in de kerk van Nancy, in Frankrijk. Philippa van Gelre-Egmond werd 79 jaar.

Ridders van Gelre

De aflevering van Ridders van Gelre over het leven van Hertog Karel wordt op maandagavond 4 december en ieder uur vanaf 17.20 uur herhaald.