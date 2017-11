Bruls niet onder de indruk van petitie NEC-supporters

NIJMEGEN - Burgemeester Hubert Bruls, van Nijmegen, is niet echt onder de indruk van de petitie die NEC-supporters zijn gestart. 'Iedereen mag zijn mening hebben', zegt zijn woordvoerder. In de petitie pleiten fans voor een andere burgemeester.

Een deel van de fans van NEC heeft het niet zo op met de burgervader. Als redenen noemen ze de huldiging op de Wedren in 2015 en het sluiten van café Goffertzicht. 'In Nijmegen heeft hij zich bewezen als een overdreven hardliner ten opzichte van NEC', valt te lezen in de petitie.

Commissaris van de koning Clemens Cornielje moet binnenkort een beslissing nemen over een eventuele tweede ambtstermijn van Bruls. Fans hopen deze beslissing te kunnen beïnvloeden met de petitie.

Slechts klein deel

De gemeente zegt dat de petitie vanuit een klein deel van de supporters komt. 'De voorzitter van de supportersvereniging kende de actie niet eens', aldus de woordvoerder. Die voorzitter, Jeroen Rengers, bevestigt dat. 'Ik kende de actie niet maar herken wel signalen vanuit de supporters. Bruls heeft vaak als eerste zijn mening klaar maar laat vaak positieve zaken onbelicht', vertelt Rengers.

De eerste termijn van de Nijmeegse burgemeester loopt in 2018, na zes jaar, af. Na iedere periode van zes jaar kan een burgemeester worden herbenoemd. 'De gemeenteraad heeft hierin de grootste stem. Een procedure tot herbenoeming wordt acht tot negen maanden van tevoren gestart', aldus de provincie.