Streep door plannen voor biomassacentrale Nijmegen

NIJMEGEN - De bouw van een biomassacentrale op het terrein van de voormalige kolencentrale in Nijmegen, gaat niet door. Dat laat energiebedrijf Engie weten na een uitspraak van de rechtbank in Arnhem.

De rechtbank heeft vorige week de milieuvergunning voor de biomassacentrale vernietigd, omdat de geur- en luchtkwaliteitsnormen niet streng genoeg waren. In de vergunning stonden veel ruimere normen voor de uitstoot van koolmonoxide, koolwaterstoffen en dioxines dan in de MER (Milieu Effect Rapportage) en de oorspronkelijke vergunning. Volgens de rechter werd ook niet uitgelegd waarom hogere concentraties uitstoot werden toegestaan. Daarop werd de vergunning van tafel geveegd.

Keine, lokale initiatieven

Woordvoerder Michael Verheul van energiebedrijf Engie zegt het jammer te vinden, maar gaat voorlopig geen nieuwe milieuvergunning aanvragen. 'Op dit moment gaan we even niet met de biomassacentrale verder, maar we sluiten voor de toekomst niets uit.' De centrale zou met het verbranden van plantaardig materiaal energie leveren voor het warmtenet, maar volgens Verheul blijft de vraag achter. 'Bovendien zijn we betrokken bij veel kleine, lokale initiatieven en daar gaan we eerst op inzetten.'

Heumensoord opstoken

In juni was een meerderheid van de gemeenteraad nog kritisch over de bouw van een biomassacentrale, omdat er voor zo'n centrale veel hout moet worden gekapt. In de regio zou niet voldoende hout zijn om aan deze vraag te voldoen. 'Een centrale zoals die van Engie zou binnen anderhalve week een bos zo groot als Heumensoord opstoken', schreef SP-raadslid Matthias van Hunnik in een motie.