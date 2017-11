Vitesse blij met fans ondanks busprobleem in Rome

ROMA - Honderden Vitesse-supporters dreigden donderdag niet vanuit de stad naar het stadion te komen en andersom. Dat zorgde voor irritatie en ergernissen, maar er ontstonden geen grote problemen. Tot blijdschap van de Italiaanse autoriteiten en Vitesse.

Vitesse is meerdere keren in Rome geweest om afspraken te maken over het busvervoer van en naar het stadion, maar toch ging het donderdagavond mis. Er waren te weinig bussen en veel supporters dreigden te laat te komen voor de wedstrijd.

'Ondanks zorgvuldige voorbereidingen en contact tussen clubs, politie en autoriteiten verliep het busvervoer op voorspraak van de Italiaanse autoriteiten op het laatste moment anders dan vooraf besproken. Erg vervelend voor onze supporters, omdat het lange wachten en de onduidelijkheid logischerwijs voor irritatie zorgden', aldus Vitesse-directeur Joost de Wit.

Veel politie

Dat deed het ook, want de sfeer werd enigszins grimmig. De Italiaanse politie liet zich vervolgens met veel man en macht zien in de stad, wat ook weer tot irritatie leidde. Dat de politie zoveel aanwezig was heeft te maken met het beeld dat de Italianen van Nederlanders hebben. Sinds de vernielingen van Feyenoorders in het centrum van Rome zijn de Italianen extra alert. De Arnhemse politie heeft donderdagavond behoorlijk bemiddeld om de situatie onder controle te houden.

Trots op supporters

Er was dus wat lichte irritatie aan het Arnhemse kamp, maar rellen ontstonden er niet. Vitesse wil de supporters daarvoor bedanken. 'Het visitekaartje van Vitesse is in Europa duidelijk afgegeven. Joost de Wit: 'We willen onze supporters bedanken voor de manier waarop zij de club in Europa hebben vertegenwoordigd. Een waanzinnige sfeer in de steden en in de verschillende stadions. Daar zijn we trots op.'

