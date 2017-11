Dieven stelen boormachines en lasapparaten

NUNSPEET - In de nacht van vrijdag op zaterdag is er ingebroken op het terrein van BB Grondwerken aan de Hullerweg in Nunspeet.

De daders hebben een forse buit meegenomen. Algemeen directeur Margreet van de Brake: 'Ze zijn via het gemeenteterrein gekomen, hebben het hekwerk kapotgeknipt en zijn over de muur geklommen naar de werkplaats. Daar zijn ook sporen te zien'.

De buit is groot en bestaat uit onder meer boormachines, flexen, trilstampers, lasapparaten, gereedschapskisten/karren en meer. 'De dieven hebben het kantorencomplex met camera's omzeild en daarbij was de stroom van andere camera's er af. Of dat bewust is gebeurd of dat er sprake was van een spontane storing, moet nog blijken. Er zijn in ieder geval geen beelden van. De schade loopt op tot in de duizenden euro's'.

Het vermoeden is groot dat de daders doelbewust op bepaalde spullen zijn afgegaan. Ze wisten precies waar te zoeken. Als vluchtauto is waarschijnlijk een bestelbus gebruikt. De politie doet onderzoek en vraagt getuigen zich te melden.