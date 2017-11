Meer vrijwilligers nodig voor schoonmaken stallen fipronilcrisis

ARNHEM - Er is een tekort aan vrijwilligers die kippenstallen willen poetsen van kippenboeren die getroffen zijn door de fipronilcrisis. Dat zegt Jan Brok van de actiegroep Boenen bij de Boeren.

'Boenen bij de Boeren' is een initiatief van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Putten, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal, Woudenberg en Wageningen in samenwerking met LTO Gelderse Vallei, de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) en het Poultry Expertise Centre.

Sinds de groep in oktober startte met het schoonmaken van kippenstallen hebben 132 vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken. Ze hebben twintig keer geholpen met het scheppen van besmet strooisel en mest uit stallen. Twee keer hielpen ze bij het vernietigen van besmette eieren. Twee keer bij het herinrichten van een stal voor nieuwe kippen en twee keer bij het vervangen van ernstige besmette plastic delen in stallen.

Veel vrijwilligers hebben één of meerdere keren geholpen met het opruimen, maar nog lang niet alle stallen zijn schoon. Dat komt onder meer doordat fipronil moeilijk te verwijderen is. Het hecht zich met name goed op plastic delen in de stal zoals op voeder- en drinkbakken. De groep Boenen voor Boeren kan daarom nieuwe vrijwilligers hard gebruiken. Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Ga dan naar onze website van Gelderland Helpt.

Zie ook:

De volgende strop door fipronil: het plastic uit de stal moet ook weg

'Nog steeds stallen geblokkeerd om fipronil'