Deel dit artikel:











Man (61) bevredigt zich voor ogen krantenbezorgster Foto: Politie

NIJMEGEN - Een 61-jarige man uit Nijmegen is vrijdagochtend in de wijk Bottendaal aangehouden voor schennis. Hij had zich op de vroege ochtend bevredigd voor de ogen van een krantenbezorgster.

'De vrouw werd die dag rond 06.30 uur met de man geconfronteerd. Ze schrok er hevig van en vluchtte weg, waarna ze de politie alarmeerde', vertelt Paul Koetsier van de politie. Agenten startten een zoektocht en troffen de man aan. Hij werd aangehouden. Op vrije voeten De schennispleger is inmiddels weer op vrije voeten. Hij mocht na verhoor gaan, in afwachting van een beslissing van het Openbaar Ministerie. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl