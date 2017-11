Harderwijkse wethouder nieuwe partijvoorzitter VVD

HARDERWIJK - Christianne van der Wal is door de VVD-leden gekozen als nieuwe partijvoorzitter. Van der Wal is wethouder in Harderwijk.

Zij versloeg haar enige concurrent Bram Kool met 73 procent van de stemmen. Dat is zaterdag bekendgemaakt op een VVD-congres in Nieuwegein. Van der Wal volgt Henry Keizer op. Die legde in mei zijn functie neer na beschuldigingen dat hij zich als uitvaartondernemer zou hebben verrijkt.

Van der Wal (44) is al sinds 2016 lid van het hoofdbestuur van de VVD. Ze is in Harderwijk wethouder van Economische zaken en Werkgelegenheid en lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Eind september werd ze officieel voorgedragen als kandidaat van het partijbestuur. Cool was naar voren geschoven door het VVD-netwerk Liberaal Groen.