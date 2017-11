Kinderen stellen wethouder op de proef

EDE - Marijn en Bas (11) uit Ede willen bomenkap in de Van Heeckerenlaan voorkomen. De ouders van de jongens kregen geen reactie van de verantwoordelijk wethouder, dus schakelden de jongens het Jeugdjournaal in.

Zaterdagavond zijn de twee te zien in de rubriek 'Dwars'. De opnames waren donderdag. Een grote Jeugdjournaalbus kwam voorrijden en de jongens mochten in gesprek met wethouder Leon Meijer.

'Trots'

'Mijn zoon had een uitzending gezien en zei: Ik ga een brief schrijven. Met een vriendje hebben ze toen op eigen initiatief een brief geschreven', vertelt moeder Noes Teutelink. 'Ze zijn trots, het was echt een hele ervaring.'

Noes is blij dat er eindelijk aandacht komt voor de bomenkap. De helft van de bomen moet verdwijnen door de vervanging van de riolering, en daar zijn ze in de buurt niet blij mee. Of de uitzending van het Jeugdjournaal gaat helpen? 'Ik denk het niet', zegt Teutelink.

Vervolggesprek

De wethouder heeft in ieder geval toegezegd half december met meer kinderen uit de straat in gesprek te willen.