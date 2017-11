Anass Achahbar sluit met invalbeurt een nare periode af

NIJMEGEN - Hij maakte eindelijk zijn debuut in De Goffert. Anass Achahbar sloot daarmee een nare periode af.

Als invaller genoot hij van zijn eerste optreden voor het thuispubliek. De aanvaller had tot dusverre alleen een invalbeurt in een uitwedstrijd, bovendien nog bij de enige nederlaag van NEC dit seizoen in Den Bosch (3-0). Maar als hij daarover wil vertellen, meldt ploeggenoot Arnaut Groeneveld zich en moet Achahbar telkens lachen. 'Ja, die gekke Arnaut. Wat een figuur is dat. Misschien moet hij het interview maar doen.'

'Maar het was een kutperiode, ja. Ik had vijf hechtingen in mijn voet. Daarna een gebroken vinger en blessures aan mijn elleboog en mijn schouder. Maar nu ben ik eindelijk lekker terug, lekker gezond en lekker fit. Heerlijk invallen in zo'n wedstrijd in een team dat een geweldige reeks aan het neerzetten is. We zijn goed op weg.'

Achahbar besliste ooit met twee doelpunten de topper Feyenoord-PSV en zou in de eerste divisie dus ook een basisspeler moeten zijn. 'Ik ben niet anders gewend dan concurrentie en dan moet je laten zien dat je de beste bent. Maar dit is een goed draaiend team, dus dan is het lastig om direct een basisplaats te gaan vragen. Maar ik ben absoluut gretig en hongerig.'