Deel dit artikel:











Auto over de kop: bestuurster naar ziekenhuis Foto: News United / Stefan Verkerk

OLDEBROEK - In Oldebroek is vrijdagavond een auto over de kop geslagen. De 51-jarige bestuurster raakte gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de politie lijkt het letsel van haar mee te vallen.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Laanzichtsweg. De auto zou in de berm terecht zijn gekomen en door een verhoging in die berm over de kop zijn geslagen. De auto is door een berger weggehaald. De Laanzichtsweg was enige tijd afgesloten. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl