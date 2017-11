Deel dit artikel:











Sharon Vas wint Kaliber Cultuurprijs Foto: Wijchense omroep

WIJCHEN - Sharon Vas van dansschool Confidans uit Beuningen is winnaar geworden van de Kaliber Cultuurprijs 2017. Wethouder Hans Driessen maakte de winnaar donderdagavond bekend, tijdens een culturele avond in Theater de Molen in Beuningen.

Geschreven door Mediapartner Wijchense Omroep

De prijs bestaat uit een fraai gekalligrafeerde oorkonde en een cheque van 2500 euro. Volgens de jury werkt Sharon Vas aan de hand van het motto "Dansen is goed voor je zelfvertrouwen". In haar dansschool is jong en oud welkom en gaat het om het plezier. "Zij weet ritme te vertalen naar beweging door te luisteren en te voelen. Dansen doe je met expressie, jezelf durven laten gaan," aldus het juryrapport. De andere genomineerden voor de Kaliber Cultuurprijs waren 'Filmhuis+ in Theater de Molen', 'Theater Over & Weer', zangtalent Miréya Derksen en fotograaf Wim Piels. De avond werd gepresenteerd door de nachtburgemeester van Nijmegen Angela Verkuijlen. Initiatiefnemer voor de Cultuurprijs is het Beuningse bedrijf Kaliber Adviseurs. Het is de bedoeling dat de culturele avond en de uitreiking van de Cultuurprijs een jaarlijks terugkerend evenement worden in Beuningen. Via mediapartner RTV Totaal