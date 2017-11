Sandra was thuis toen inbrekers ruit dochter openbraken

Vandaag is de Velpse gewoon weer te vinden in haar kapperszaak. 'Dat gaat gewoon door, maar ik ben wel heel erg geschrokken', vertelt ze. 'Ik wilde de baby gaan verschonen toen ik allerlei geluiden hoorde. Godzijdank lag mijn dochter niet in haar bedje. Ze zijn zeker vijf minuten binnen geweest.'

Het angstigste moment was voor Sandra dat ze mensen op de bovenverdieping hoorde lopen, terwijl ze alleen was. 'Wat een angst', schreef ze gisteren op Facebook.

Foto: Sandra Pelgrim

Emmers op sporen

De politie was snel ter plaatse en heeft sporenonderzoek verricht. 'Ze zijn anderhalf uur binnen geweest en hebben overal emmers op gezet, om sporen veilig te stellen.' Vooralsnog heeft ze niets gehoord over eventuele aanhoudingen.