ARNHEM - De vermiste Dorien te Peele is terecht. De 29-jarige vrouw uit Winterswijk werd sinds vrijdagmorgen vermist.

Wijkagent Willem Saris meldde even na middernacht via twitter dat de vrouw terecht is. De politie biedt hulp en onderzoekt de reden van de verdwijning van de Winterswijkse.

Zie ook: Wie weet waar Dorien te Peele is?