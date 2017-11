Deel dit artikel:











Renske Helmer lijsttrekker SP Nijmegen Foto: RN7

NIJMEGEN - Renske Helmer is lijsttrekker voor de SP Nijmegen bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Dat heeft de SP vrijdagavond bekend gemaakt. Helmer is nu nog wethouder voor wijken, onderwijs en sport.

Geschreven door Mediapartner Omroep RN7

Helmer was de afgelopen vier jaar onder meer verantwoordelijk voor het beleid om achterstand in het onderwijs vroegtijdig aan te pakken. Ook de titel Onderwijsstad 2017/2018 mag ze op haar conto schrijven. Helmer, opgeleid als verpleegkundige, wil zich de komen jaren gaan inzetten om te garanderen dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Helmer: 'Er moet meer geld naar voorzieningen en onderhoud in de wijken. Bewoners krijgen daarin een belangrijke stem.' De huidige fractievoorzitter Hans van Hooft geeft desgevraagd aan verder te gaan als raadslid, na de verkiezingen.