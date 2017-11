Terug in de tijd op de Markt met een app

ARNHEM - Het Arnhems historisch genootschap Prodesse Conamur heeft een speciale app gelanceerd. Daarin wordt de geschiedenis van de Markt in Arnhem op bijzondere manier in beeld gebracht. Prodesse Conamur deed dit tijdens een symposium over de Markt, op het Huis der Provincie Gelderland.

De app is ontwikkeld in nauwe samenwerking met Arnhem 3D, die voor de beelden zorgde. Wie de app downloadt en vervolgens tussen de Eusebiuskerk en de Markt gaat staan, reist als het ware terug in de tijd en ervaart hoe het op de markt was in het jaar 1600, 1830 en 1945, om tenslotte terug te komen in het jaar 2017.



De app komt uit samen met een uitbundig geïllustreerd boek, waaraan zeven historici hebben meegewerkt, en dat ook vrijdag werd gepresenteerd.



Onno Boonstra verzorgde de inleiding op het symposium, waarna Bob Roelofs met de auteurs over de Markt praatte. Vervolgens werd de app gelanceerd door Sophie Elpers.